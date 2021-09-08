Происшествия

В ГИБДД рассказали о погибшем в ДТП под Пензой мужчине

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Представители регионального управления ГИБДД рассказали, кто погиб в аварии под Пензой вечером во вторник, 7 сентября.

Очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Городищенском районе, однако, по уточненным данным, она случилась в Бессоновском.

«По предварительным данным, в 18:00 на 666-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и «ГАЗон Некст», - пояснили в УГИБДД.

За рулем грузовика находился мужчина 1979 года рождения, «семеркой» управлял 66-летний водитель (он скончался на месте от полученных телесных повреждений).

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудники регионального пожарно-спасательного центра.

«Оперативно прибыв к месту аварии, спасатели отключили АКБ аварийных автомобилей и деблокировали погибшего водителя с помощью гидравлического инструмента», - уточнили в ГБУ ППСЦ.

Ранее очевидцы опубликовали фото с места аварии. По кадрам видно, что легковой автомобиль был буквально смят.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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