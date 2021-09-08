В ГИБДД рассказали о погибшем в ДТП под Пензой мужчине

Представители регионального управления ГИБДД рассказали, кто погиб в аварии под Пензой вечером во вторник, 7 сентября.
Очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Городищенском районе, однако, по уточненным данным, она случилась в Бессоновском.
«По предварительным данным, в 18:00 на 666-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и «ГАЗон Некст», - пояснили в УГИБДД.
За рулем грузовика находился мужчина 1979 года рождения, «семеркой» управлял 66-летний водитель (он скончался на месте от полученных телесных повреждений).
«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.
В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудники регионального пожарно-спасательного центра.
«Оперативно прибыв к месту аварии, спасатели отключили АКБ аварийных автомобилей и деблокировали погибшего водителя с помощью гидравлического инструмента», - уточнили в ГБУ ППСЦ.
Ранее очевидцы опубликовали фото с места аварии. По кадрам видно, что легковой автомобиль был буквально смят.
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