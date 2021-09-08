Пропавший без вести житель села Краснополье найден мертвым в кустах

08.09.2021 | 11:11

Во вторник, 7 сентября, в полицию Пензенского района поступило сообщение о найденном мертвым человеке.

Труп мужчины обнаружился в селе Краснополье. Он лежал в кустах в 300 метрах от Садовой улицы.

Как выяснилось, умерший мужчина - местный житель 1940 года рождения. С 3 сентября он находился в розыске как без вести пропавший.

«По данному факту проводится проверка, материалы переданы в следственное управление региона», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.