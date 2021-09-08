Пропавший без вести житель села Краснополье найден мертвым в кустах

Во вторник, 7 сентября, в полицию Пензенского района поступило сообщение о найденном мертвым человеке.
Труп мужчины обнаружился в селе Краснополье. Он лежал в кустах в 300 метрах от Садовой улицы.
Как выяснилось, умерший мужчина - местный житель 1940 года рождения. С 3 сентября он находился в розыске как без вести пропавший.
«По данному факту проводится проверка, материалы переданы в следственное управление региона», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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давно ли он тама лежал, погрызли ли его крысы или погладали псы и коты?