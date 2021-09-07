Происшествия

Стало известно о пострадавших в ДТП на дублере улицы Окружной

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В Госавтоинспекции прокомментировали аварию, которая произошла во вторник, 7 сентября, в Пензе.

Ранее сообщение о ДТП прошло в соцсети «ВКонтакте»: на фото и видео были запечатлены разбитый автомобиль Renault, а также медики и спасатели.

Как рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, по предварительным данным, в 11:40 на дороге - дублере улицы Окружной на повороте на Малую Валеевку столкнулись Renault Sandero с 30-летним водителем и ВАЗ-2107, которым управлял 37-летний мужчина.

В ДТП пострадали две женщины - 34-летняя пассажирка Renault и 35-летняя из «семерки». Обе доставлены в больницу с телесными повреждениями.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

кто то из них однозначно летун неадекват, не берусь утверждать по маркам но один из них точно идиот

Гость||

есть дер Валяевка

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