Стало известно о пострадавших в ДТП на дублере улицы Окружной

07.09.2021 | 14:36

В Госавтоинспекции прокомментировали аварию, которая произошла во вторник, 7 сентября, в Пензе.

Ранее сообщение о ДТП прошло в соцсети «ВКонтакте»: на фото и видео были запечатлены разбитый автомобиль Renault, а также медики и спасатели.

Как рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, по предварительным данным, в 11:40 на дороге - дублере улицы Окружной на повороте на Малую Валеевку столкнулись Renault Sandero с 30-летним водителем и ВАЗ-2107, которым управлял 37-летний мужчина.

В ДТП пострадали две женщины - 34-летняя пассажирка Renault и 35-летняя из «семерки». Обе доставлены в больницу с телесными повреждениями.