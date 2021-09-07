Стало известно о пострадавших в ДТП на дублере улицы Окружной

В Госавтоинспекции прокомментировали аварию, которая произошла во вторник, 7 сентября, в Пензе.
Ранее сообщение о ДТП прошло в соцсети «ВКонтакте»: на фото и видео были запечатлены разбитый автомобиль Renault, а также медики и спасатели.
Как рассказали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, по предварительным данным, в 11:40 на дороге - дублере улицы Окружной на повороте на Малую Валеевку столкнулись Renault Sandero с 30-летним водителем и ВАЗ-2107, которым управлял 37-летний мужчина.
В ДТП пострадали две женщины - 34-летняя пассажирка Renault и 35-летняя из «семерки». Обе доставлены в больницу с телесными повреждениями.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
кто то из них однозначно летун неадекват, не берусь утверждать по маркам но один из них точно идиот