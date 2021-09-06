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Происшествия

В Пензе у машины на ходу оторвало крышку капота

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В Пензе у автомобиля во время движения по дороге оторвалась крышка капота. Инцидент произошел на улице Чаадаева в воскресенье, 5 сентября.

В городском водительском сообществе во «ВКонтакте» выложили видео, на котором запечатлено, как деталь отделилась от кузова, несколько раз перевернулась в воздухе и упала на проезжую часть справа от двигавшегося автомобиля. По счастливой случайности других машин рядом не было. В противном случае летящая крышка могла спровоцировать аварию.

В похожей ситуации оказалась менее года назад женщина-водитель, которая ехала по мосту имени Капашина. У автомобиля, который двигался по путепроводу в нескольких десятках метров впереди, оторвался капот. Деталь кузова, кувыркаясь, перелетела через крышу.

Женщина отреагировала мгновенно и, не дожидаясь, пока капот достигнет ее машины, повернула руль вправо.

Детали, которые на ходу отсоединяются от автомобилей, представляют особую опасность для пешеходов.

В 2014 году на улице Тухачевского погибла 7-летняя девочка - на нее налетело колесо, оторвавшееся от КамАЗа. В 2018-м трагедия произошла в селе Грабово Бессоновского района - там колесо убило женщину 1949 года рождения, которая шла вдоль дороги с маленьким внуком.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

НИШТЯК

Гость||

а на голове крыша целая......

Гость||

Шеврик Лачетти Хэтч 15 летней давности.

Имя: Гость
Комментарий:

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