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Происшествия

В Пензе разыскивают светловолосую женщину, подозреваемую в краже

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Полиция Пензы просит помочь в розыске подозреваемой в краже. Инцидент произошел на улице Калинина, 97Б.

Известно, что 10 августа около 10:30 женщина забрала из оставленного без присмотра чужого рюкзака сотовый телефон Samsung Galaxy A10.

Полиция возбудила по факту кражи уголовное дело.

Подозреваемой в преступлении на вид 40-45 лет, ее рост 170-175 сантиметров, телосложение плотное. У женщины светлые волосы. 10 августа на ней были черная футболка, синие джинсы, тапочки. У незнакомки был матерчатый рюкзак темно-серого цвета.

«Если у вас есть информация о личности и возможном местонахождении данной гражданки, просим сообщить в дежурную часть отдела полиции № 4 Пензы по телефонам: 598-131, 598-132», - обратились к горожанам в пресс-службе регионального УМВД России.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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