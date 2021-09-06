В Пензе машина такси попала в серьезную аварию на пр. Победы

06.09.2021 | 08:58

В ночь с 5 на 6 сентября в Пензе произошла серьезная авария. На проспекте Победы столкнулись автомобиль такси и внедорожник. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Поворот на Цыганский поселок. Время 22:30», - уточнили участники городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

На кадрах - разбитая зеленая легковушка с символикой службы такси. У машины повреждено правое крыло. По предварительным данным, ее развернуло на проезжей части, после чего она врезалась в световую опору. Второй участник аварии - черный внедорожник. Он снес уличное ограждение и выехал на тротуар.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не погиб. Есть ли пострадавшие, не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, однако официальных комментариев сотрудники ведомства пока не представили.