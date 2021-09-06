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Происшествия

В Пензе машина такси попала в серьезную аварию на пр. Победы

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В ночь с 5 на 6 сентября в Пензе произошла серьезная авария. На проспекте Победы столкнулись автомобиль такси и внедорожник. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Поворот на Цыганский поселок. Время 22:30», - уточнили участники городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

На кадрах - разбитая зеленая легковушка с символикой службы такси. У машины повреждено правое крыло. По предварительным данным, ее развернуло на проезжей части, после чего она врезалась в световую опору. Второй участник аварии - черный внедорожник. Он снес уличное ограждение и выехал на тротуар.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не погиб. Есть ли пострадавшие, не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, однако официальных комментариев сотрудники ведомства пока не представили.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Ахахахах. Так таксосу и надо. Не будет цены драть!

Гость||

Конторка на кларе.опять очередной джамшутик.

Гость||

На радостях от повышения тарифа))),мечтал-куплю жене сапоги))

Гость||

За рулем зверек не жалко

Имя: Гость
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