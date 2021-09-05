В Пензе мужчин застали за обжигом электрокабелей в огромном костре

05.09.2021 | 09:48

В субботу, 4 сентября, на улице Рабочий Порядок в Пензе водитель такси заметил двух мужчин, которые развели огромный костер.

Действия незнакомцев показались ему подозрительным, и таксист позвонил правоохранителям. Вскоре на место прибыл экипаж группы задержания Росгвардии.

Стражи правопорядка увидели, как двое граждан обжигают в костре электрический кабель общей длиной около 15 метров.

«Подозреваемые в совершении противоправных действий признались, что нашли кабель неподалеку от предприятия, впоследствии они хотели сдать его в пункт приема металлолома», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчин задержали и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.