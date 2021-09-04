Происшествия

В Мокшанском районе «Газель» сгорела после столкновения с ВАЗом

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В ночь на субботу, 4 сентября, в Мокшанском районе случилось ДТП, в котором пострадали два молодых человека.

Видео с места событий появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены два автомобиля, попавшие в аварию, точнее, то, что от них осталось: искореженная легковушка и остов сгоревшего грузовика.

Также на обочине трассы стоят пожарная машина, спецавтомобили ГИБДД и скорой помощи.

Очевидец, выложивший видео в Сеть, предположил, что в ДТП погиб как минимум один человек. Однако, как рассказали в Госавтоинспекции, это не соответствует истине.

В 2:40 на 562-м километре федеральной автодороги «Урал» столкнулись «Газель» с 38-летним шофером и ВАЗ-2115, за рулем которого находился 19-летний юноша. От удара «Газель» слетела в кювет и загорелась.

«В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 госпитализирован, 21-летний пассажир после оказания медицинской помощи отпущен», - подытожили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

даже глубокой ночью ,находят друг друга.....это что-то.

Гость||

Слава Богу,что все живы!

Гость||

Как всегда можете убедиться, что газовое топливо самое "безопасное". Переходите на газ!

Имя: Гость
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