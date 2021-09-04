В Мокшанском районе «Газель» сгорела после столкновения с ВАЗом

04.09.2021 | 11:21

В ночь на субботу, 4 сентября, в Мокшанском районе случилось ДТП, в котором пострадали два молодых человека.

Видео с места событий появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены два автомобиля, попавшие в аварию, точнее, то, что от них осталось: искореженная легковушка и остов сгоревшего грузовика.

Также на обочине трассы стоят пожарная машина, спецавтомобили ГИБДД и скорой помощи.

Очевидец, выложивший видео в Сеть, предположил, что в ДТП погиб как минимум один человек. Однако, как рассказали в Госавтоинспекции, это не соответствует истине.

В 2:40 на 562-м километре федеральной автодороги «Урал» столкнулись «Газель» с 38-летним шофером и ВАЗ-2115, за рулем которого находился 19-летний юноша. От удара «Газель» слетела в кювет и загорелась.

«В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 госпитализирован, 21-летний пассажир после оказания медицинской помощи отпущен», - подытожили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.