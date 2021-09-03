Въехал в крыльцо: в ДТП на ул. Терновского пострадали два человека

03.09.2021 | 17:05

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сообщили подробности автомобильной аварии, которая произошла на улице Терновского в Пензе вечером в четверг, 2 сентября.

Ранее в соцсетях появились фото и видео автомобиля ВАЗ, врезавшегося в здание.

«Я был там. Скорее всего, парень думал, что может на машине убежать от наряда ДПС, и на повороте заехал через тротуар, сломал ограждения, ехал метров 10-15 и только у здания остановился», - рассказал один из интернет-пользователей.

По предварительным данным, ДТП случилось в 22:51 у дома № 123 на улице Терновского. 19-летний водитель ВАЗ-2114 въехал в металлическое ограждение, а затем врезался в крыльцо здания.

Водитель и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.