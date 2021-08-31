Происшествия

В Пензенской области с начала года потушено 57 лесных пожаров

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В понедельник, 30 августа, в Лунинском районе возник пожар в Большевьясском лесничестве.

Огонь охватил площадь 0,05 га. Сотрудники лесничества и лесопожарного центра обнаружили возгорание и потушили пламя.

Этот лесной пожар стал 57-м по счету в текущем году. В общей сложности в регионе огонь прошел 126,14 га.

В региональном главном управлении МЧС предупредили: с 31 августа по 3 сентября в области прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класса).

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону 8(800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412) 628-450», - напоминает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Пожароопасный сезон в регионе начался 9 апреля. В связи с этим запрещено разводить костры в лесах. В перечне населенных пунктов, подверженных лесным пожарам, значится 103 муниципальных образования, в том числе Пенза и Кузнецк.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

А где Москвин?

Гость||

За бугром кутит, пржигает мульёны. У них с иваном там поди блатхата была заготовлена к отступлению

Имя: Гость
Комментарий:

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