В Пензенской области с начала года потушено 57 лесных пожаров

31.08.2021 | 10:51

В понедельник, 30 августа, в Лунинском районе возник пожар в Большевьясском лесничестве.

Огонь охватил площадь 0,05 га. Сотрудники лесничества и лесопожарного центра обнаружили возгорание и потушили пламя.

Этот лесной пожар стал 57-м по счету в текущем году. В общей сложности в регионе огонь прошел 126,14 га.

В региональном главном управлении МЧС предупредили: с 31 августа по 3 сентября в области прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класса).

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону 8(800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412) 628-450», - напоминает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Пожароопасный сезон в регионе начался 9 апреля. В связи с этим запрещено разводить костры в лесах. В перечне населенных пунктов, подверженных лесным пожарам, значится 103 муниципальных образования, в том числе Пенза и Кузнецк.