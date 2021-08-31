Происшествия

Прокуратура найдет хозяина пруда в Ермоловке, в котором утонул ребенок

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Прокуратура Пензенского района начала проверку после гибели 12-летнего мальчика в водоеме села Ермоловка.

Трагедия произошла днем 28 августа. Школьник вместе с товарищами решил искупаться. Плавать он не умел и использовал при купании кусок пенопласта. В итоге мальчик соскользнул с него в воду и утонул.

В настоящее время следователи и сотрудники надзорного органа выясняют обстоятельства случившегося.

«В ходе прокурорской проверки будет установлен водопользователь, дана оценка полноте реализации им полномочий по обеспечению безопасности пребывания людей на водном объекте, изучены условия жизни и воспитания мальчика», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Гость||

А какое отношение к гибели ребёнка, имеет хозяин пруда ? Может тогда за всех утонувших в Суре отвечают : губер, мэр, депутаты, прокуратура ?

Зря-то уже попёрли. Обязательно надо наказать кого-то.

Гость||

Да,крайнего нашли.....(дурдом

Гость||

Пусть найдёт администрацию, которая не обязала навести порядок хозяина пруда.

Гость||

Полный дурдом.

Имя: Гость
Комментарий:

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