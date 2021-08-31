Прокуратура найдет хозяина пруда в Ермоловке, в котором утонул ребенок

Прокуратура Пензенского района начала проверку после гибели 12-летнего мальчика в водоеме села Ермоловка.
Трагедия произошла днем 28 августа. Школьник вместе с товарищами решил искупаться. Плавать он не умел и использовал при купании кусок пенопласта. В итоге мальчик соскользнул с него в воду и утонул.
В настоящее время следователи и сотрудники надзорного органа выясняют обстоятельства случившегося.
«В ходе прокурорской проверки будет установлен водопользователь, дана оценка полноте реализации им полномочий по обеспечению безопасности пребывания людей на водном объекте, изучены условия жизни и воспитания мальчика», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
А какое отношение к гибели ребёнка, имеет хозяин пруда ? Может тогда за всех утонувших в Суре отвечают : губер, мэр, депутаты, прокуратура ?
Зря-то уже попёрли. Обязательно надо наказать кого-то.