Прокуратура найдет хозяина пруда в Ермоловке, в котором утонул ребенок

31.08.2021 | 09:24

Прокуратура Пензенского района начала проверку после гибели 12-летнего мальчика в водоеме села Ермоловка.

Трагедия произошла днем 28 августа. Школьник вместе с товарищами решил искупаться. Плавать он не умел и использовал при купании кусок пенопласта. В итоге мальчик соскользнул с него в воду и утонул.

В настоящее время следователи и сотрудники надзорного органа выясняют обстоятельства случившегося.

«В ходе прокурорской проверки будет установлен водопользователь, дана оценка полноте реализации им полномочий по обеспечению безопасности пребывания людей на водном объекте, изучены условия жизни и воспитания мальчика», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.