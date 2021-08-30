Происшествия

В соцсетях сообщили о «жестком ДТП» на улице Строителей в Пензе

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В понедельник, 30 августа, на улице Строителей в Пензе случилось серьезное ДТП. О нем в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram сообщили очевидцы.

В объектив камеры попали отечественный ВАЗ и автомобиль Honda, у машин разбита передняя часть. Сообщается о наличии пострадавших.

«Жесткое ДТП», по словам очевидцев, случилось около 14:00. Водитель иномарки, предположительно, сел за руль нетрезвым.

«Один человек лежит в наручниках, возможно, виновник ДТП», - отметил пользователь.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Прелестно.

Гость||

Снимал видео как он кладет на ПДД?

Гость||

Любопытно, неужели работа журналиста ПИ заключается только в просмотре новостей в соц сетях?

Гость||

Не,к вечеру ,как обычно,про говно с места событий

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Один человек лежит в наручниках, возможно, виновник ДТП», - отметил пользователь.
Голенький?

Гость||

Таксист наверно.

Гость||

Это потому что водителей нет, на дорогах одни кретины, никто ездить не умеет!

Имя: Гость
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