В соцсетях сообщили о «жестком ДТП» на улице Строителей в Пензе

В понедельник, 30 августа, на улице Строителей в Пензе случилось серьезное ДТП. О нем в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram сообщили очевидцы.
В объектив камеры попали отечественный ВАЗ и автомобиль Honda, у машин разбита передняя часть. Сообщается о наличии пострадавших.
«Жесткое ДТП», по словам очевидцев, случилось около 14:00. Водитель иномарки, предположительно, сел за руль нетрезвым.
«Один человек лежит в наручниках, возможно, виновник ДТП», - отметил пользователь.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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