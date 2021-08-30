В соцсетях сообщили о «жестком ДТП» на улице Строителей в Пензе

30.08.2021 | 15:11

В понедельник, 30 августа, на улице Строителей в Пензе случилось серьезное ДТП. О нем в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram сообщили очевидцы.

В объектив камеры попали отечественный ВАЗ и автомобиль Honda, у машин разбита передняя часть. Сообщается о наличии пострадавших.

«Жесткое ДТП», по словам очевидцев, случилось около 14:00. Водитель иномарки, предположительно, сел за руль нетрезвым.

«Один человек лежит в наручниках, возможно, виновник ДТП», - отметил пользователь.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.