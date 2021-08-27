Происшествия

В Пензе устанавливают личность водителя, увезенного в больницу

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Днем в пятницу, 27 августа, на неширокой улице Пушанина в пензенском микрорайоне Гидрострой не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

Фото и видео с места происшествия появилось в группе в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что машины получили сильные повреждения. На месте аварии работает бригада скорой помощи.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

По предварительным данным, в 15:40 у дома № 12 на улице Пушанина столкнулись Kia Ceed, которым управляла 38-летняя автолюбительница, и Renault Megane.

«В ДТП пострадал водитель Renault. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение. Личность мужчины устанавливается», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины столкновения выясняют специалисты.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

личность водителя Kia установлена, это была женщина 38 лет, кокококо

Гость||

KIA MEGANE-баклажан

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причины столкновения выясняют специалисты.
а что их выяснять?? и так все понятно... дуробабы учатся летать... или в глаза просто долбится...

Гость||

Госавтоинспекция теперь только рассказывает? А для выяснения причин приглашают специалистов, интересно кого и откуда?

Гость||

Тупорылые буртасы опять не разъехались на дороге?

Гость||

Так киа же рулила женщина 38лет. Кого вы устанавливаете, ПИ?

Гость||

Сами поняли, что написали, журналюги? Баба киа управляла, грибы просроченные?

Гость||

Умора, а не заголовок!

Гость||

Эта новость- задачка для дураков?

Так кто же ехал за рулём Киа?!))))

Гость||

Заголовок и правда умора, особенно для тех кто проезжал там или был на месте дтп. Киа под управление женщины 38 лет двигалась по своей полосе в сторону тюрьмы (её и увезла скорая для выяснения степени тяжести травм после ДТП)

А водитель мегана двигался по дороге от тюрьмы и вышел на обгон перед пешеходным переходом( и его личность выяснялась на тот момент , так как он скрылся с места ДТП)

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, виновник - водитель мегана, так совершил выезд на полосу встречного движения не убедившись в безопасности данного маневра, и тем более этот маневр перед оживленном пешеходном переходе , на скорости близкой приближенной к запрещённой в черте города) Водителя мегана собирались подавать в розыск, так как на звонки сотрудников он отказывался внятно отвечать. Очевидцы его опознали по фото и подтвердили что он убежал после ДТП

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