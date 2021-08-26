В Пензе в глубоком овраге с мусором нашли мужчину без сознания

26.08.2021 | 10:26

На улице Зеленый Овраг в Пензе мужчине потребовалась помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.

Инцидент произошел в среду, 25 августа. В 20:57 в поисково-спасательную службу поступило сообщение от полицейского, что рядом с домом № 19в в глубокий овраг с ветками и мусором упал мужчина.

Выбраться самостоятельно он не мог.

Специалисты оперативно прибыли на место и, используя альпинистское снаряжение, спустились на дно оврага, глубина которого составляет четыре метра. Пострадавший был без сознания.

Гражданина закрепили на специальных носилках, подняли его наверх и передали медикам скорой помощи, сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.