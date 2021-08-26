Елена Столярова рассказала о трагедиях с детьми в 2021 году

26.08.2021 | 09:57

В четверг, 26 августа, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала на своей странице в Instagram о трагических случаях с детьми в 2021 году.

По ее словам, четверо несовершеннолетних погибли в результате ДТП, причем в двух авариях дети были пассажирами в машинах, за рулем которых находились их отцы.

«Двое подростков в Мокшанском районе погибли в результате столкновения скутеров в ночное время на неосвещенном участке дороги. Два подростка утонули на водоемах. Три ребенка погибли при пожарах в частных домовладениях», - перечислили омбудсмен.

Елена Столярова отметила, что причиной всех трагедий является халатность и безответственность взрослых.

«Например, когда трое детей отравились лекарственными препаратами, назначенными взрослым членам семьи, но оказавшимися в доступном месте», - пояснила она, призвав всех быть более внимательными и ответственными.