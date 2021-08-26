Сетевое издание|18+|Четверг|26 авг 2021|11:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Елена Столярова рассказала о трагедиях с детьми в 2021 году

Печать

В четверг, 26 августа, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала на своей странице в Instagram о трагических случаях с детьми в 2021 году.

По ее словам, четверо несовершеннолетних погибли в результате ДТП, причем в двух авариях дети были пассажирами в машинах, за рулем которых находились их отцы.

«Двое подростков в Мокшанском районе погибли в результате столкновения скутеров в ночное время на неосвещенном участке дороги. Два подростка утонули на водоемах. Три ребенка погибли при пожарах в частных домовладениях», - перечислили омбудсмен.

Елена Столярова отметила, что причиной всех трагедий является халатность и безответственность взрослых.

«Например, когда трое детей отравились лекарственными препаратами, назначенными взрослым членам семьи, но оказавшимися в доступном месте», - пояснила она, призвав всех быть более внимательными и ответственными.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А что делает для искоренения нищенства и попрошайничеста с использованием детей,одной из этнических групп???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте