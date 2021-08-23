Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|20:03
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Происшествия

В 2021 году в Пензенской области на дорогах погибли 16 пешеходов

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С начала 2021 года в Пензенской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 16 пешеходов. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Еще 220 человек получили травмы различной степени тяжести. В целом было зарегистрировано 211 аварий с участием пешеходов.

О динамике показателей можно судить по данным на начало августа.

4-го числа заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев уточнял, что в 2021 году произошло 159 ДТП, в которых 12 человек погибло и 165 получили ранения.

По его словам, аварии с участием пешеходов по-прежнему являются самой актуальной проблемой не только на территории Пензенской области, но и на территории всей нашей страны.

Последнее такое ДТП случилось 21 августа в Сосновоборском районе, где 19-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2110 наехал на 34-летнего мужчину. 19 августа в Чемодановке 19-летний мотоциклист насмерть сбил 46-летнего пешехода на улице Заречной.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Меньше правами надо торговать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С начала 2021 года в Пензенской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 16 пешеходов.
Всему виной тотальная пропаганда безответственность автомобилистов!

Гость||

Это все местные дурачки, поверившие в пропаганду безответственности пешеходов.

Имя: Гость
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