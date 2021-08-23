В 2021 году в Пензенской области на дорогах погибли 16 пешеходов

С начала 2021 года в Пензенской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 16 пешеходов. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Еще 220 человек получили травмы различной степени тяжести. В целом было зарегистрировано 211 аварий с участием пешеходов.
О динамике показателей можно судить по данным на начало августа.
4-го числа заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев уточнял, что в 2021 году произошло 159 ДТП, в которых 12 человек погибло и 165 получили ранения.
По его словам, аварии с участием пешеходов по-прежнему являются самой актуальной проблемой не только на территории Пензенской области, но и на территории всей нашей страны.
Последнее такое ДТП случилось 21 августа в Сосновоборском районе, где 19-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2110 наехал на 34-летнего мужчину. 19 августа в Чемодановке 19-летний мотоциклист насмерть сбил 46-летнего пешехода на улице Заречной.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Меньше правами надо торговать.