В 2021 году в Пензенской области на дорогах погибли 16 пешеходов

23.08.2021 | 17:20

С начала 2021 года в Пензенской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 16 пешеходов. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Еще 220 человек получили травмы различной степени тяжести. В целом было зарегистрировано 211 аварий с участием пешеходов.

О динамике показателей можно судить по данным на начало августа.

4-го числа заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев уточнял, что в 2021 году произошло 159 ДТП, в которых 12 человек погибло и 165 получили ранения.

По его словам, аварии с участием пешеходов по-прежнему являются самой актуальной проблемой не только на территории Пензенской области, но и на территории всей нашей страны.

Последнее такое ДТП случилось 21 августа в Сосновоборском районе, где 19-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2110 наехал на 34-летнего мужчину. 19 августа в Чемодановке 19-летний мотоциклист насмерть сбил 46-летнего пешехода на улице Заречной.