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Происшествия

В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в Пензенском районе

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В региональном управлении ГИБДД уточнили информацию об аварии, произошедшей в Пензенском районе в пятницу, 20 августа.

По предварительным данным, около 16:00 на восьмом километре дороги, ведущей из Пензы в Шемышейку, произошло столкновение двух транспортных средств.

«Ладой-Калиной» управлял мужчина 1944 года рождения, за рулем Hyundai находился водитель 1995 года рождения», - пояснили в региональном управлении ГИБДД.

Иномарка осталась на проезжей части, отечественная легковушка, по словам очевидцев, вылетела в кювет.

Оба водителя получили незначительные телесные повреждения. На место аварии прибыли машина скорой помощи. Медики осмотрели мужчин на месте, после чего отпустили их.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Гость||

У мужчины 44 года голова была забинтована и проступала кровь. Шемышейская трасса как "дорога ярости". Пенсионеры на советском автопроме и джигиты на конях 21 века сошлись на этой узкой трассе.

Гость||

Нормальная дорога. Если человек кретин, он в чистом поле куда-нибудь врежется

Гость||

Дорога там отличная, а мозгов у водителей иногда не хватает. Разгоняются и летят на обгон там, где видимости нет, дорога несколько раз там поворачивает

Гость||

гибдд не работает пора их всех разогнать.проблем на участке мира окружная,одни нарушения,ни реагируют ни как,бросают машины у гимназии 1,13 и ведут детей в гимназии,реакции нет,вообще Гибдд там где есть им надо,а не там где нужно,профилактики нет,разогнать и камер наставить,и коррупции и взяток нет.

Имя: Гость
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