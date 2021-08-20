В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в Пензенском районе

20.08.2021 | 18:37

В региональном управлении ГИБДД уточнили информацию об аварии, произошедшей в Пензенском районе в пятницу, 20 августа.

По предварительным данным, около 16:00 на восьмом километре дороги, ведущей из Пензы в Шемышейку, произошло столкновение двух транспортных средств.

«Ладой-Калиной» управлял мужчина 1944 года рождения, за рулем Hyundai находился водитель 1995 года рождения», - пояснили в региональном управлении ГИБДД.

Иномарка осталась на проезжей части, отечественная легковушка, по словам очевидцев, вылетела в кювет.

Оба водителя получили незначительные телесные повреждения. На место аварии прибыли машина скорой помощи. Медики осмотрели мужчин на месте, после чего отпустили их.

По факту случившегося будет проведена проверка.