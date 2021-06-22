Происшествия

В пруду в Богословке обнаружили тело пропавшего без вести мужчины

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В понедельник, 21 июня, в пруду в селе Богословка Пензенского района обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Погибшего из воды вытаскивали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они подплыли к телу, обвязали его веревкой и транспортировали к берегу, а затем передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что погибший - житель Богословки, он числился пропавшим без вести с 17 июня.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что за 19 и 20 июня в области зарегистрировали 4 смерти на воде. Среди утонувших - 18-летний юноша и трое молодых мужчин. ЧП произошли в Кузнецком, Сердобском, Нижнеломовском и Пачелмском районах. По предварительным данным, погибшие были пьяны.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

теперь точно будет дело

Гость||

сколько раков сняли?

Гость||

продам раков, район Богословки!

Гость||

Зачем он утонул?

Имя: Гость
Комментарий:

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