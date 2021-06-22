В пруду в Богословке обнаружили тело пропавшего без вести мужчины

22.06.2021 | 10:37

В понедельник, 21 июня, в пруду в селе Богословка Пензенского района обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Погибшего из воды вытаскивали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они подплыли к телу, обвязали его веревкой и транспортировали к берегу, а затем передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что погибший - житель Богословки, он числился пропавшим без вести с 17 июня.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что за 19 и 20 июня в области зарегистрировали 4 смерти на воде. Среди утонувших - 18-летний юноша и трое молодых мужчин. ЧП произошли в Кузнецком, Сердобском, Нижнеломовском и Пачелмском районах. По предварительным данным, погибшие были пьяны.