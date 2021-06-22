Происшествия

В Мокшане окончены поиски 16-летнего юноши с татуировкой на руке

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В Мокшане волонтеры и правоохранители объявили в розыск 16-летнего Александра Баусова. Юноша числился пропавшим без вести с 17 июня.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 22 июня. Среди примет указывалась татуировка на левой руке. Во что был одет юноша, неизвестно.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что в настоящий момент поиски Александра Баусова прекращены.

Юного сельчанина сотрудники уголовного розыска и ПДН нашли поздним вечером 21 июня на Одесской улице в Пензе.

«Молодой человек отказался пояснять, где находился все это время. В отношении него противоправных действий не совершалось», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» правоохранители.

В конце мая в Мокшане пропал 17-летний житель. Его также искали волонтеры и полиция. Больше недели о юноше ничего не было известно. Его нашли живым 4 июня, о чем имеется сообщение на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

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Гость||

этого ищем,того,а зачем спрашивается?

Гость||

Третий день подряд занимательные новости из жизни мокшанской молодежи.

Гость||

Мокшан зажигает

Гость||

Помнится один из Мокшана до Пензы пешком шел, Ломоносов этакий!

Имя: Гость
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