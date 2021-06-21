В Заречном оштрафуют виновника пожара в пункте приема металла

21.06.2021 | 09:54

В Заречном привлекут к ответственности виновника пожара, произошедшего в субботу, 19 июня, на улице Индустриальной.

Сигнал о возгорании, которое случилось на территории пункта приема металлолома, поступил диспетчеру центрального пункта пожарной связи в 12:39. На место ЧП выехали 13 человек на 4 спецавтомобилях.

«Прибыв, пожарные обнаружили, что открытым огнем горят автомобильные шины и мусор. Возгорание площадью 10 квадратных метров было ликвидировано», - сообщает «Город Z» со ссылкой на инспектора центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

Оказалось, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем при проведении пожароопасных работ. Теперь виновника привлекут к административной ответственности.

«На время действия особого противопожарного режима запрещено проводить работы с использованием открытого огня. За нарушение на граждан накладывается наказание в виде штрафа от 2 000 до 4 000 рублей», - пояснила Кристина Найденова.