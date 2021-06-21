Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|09:33
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Происшествия

В Пензенской области зафиксировали антирекорд по смертям от COVID-19

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В Пензенской области впервые за время пандемии зарегистрировали восемь смертей от коронавирусной инфекции за сутки. Это произошло в воскресенье, 20 июня.

По данным регионального правительства, из жизни ушли трое мужчин (66, 65 и 57 лет) и пять женщин (73, 68, 66, 66 и 74 года).

Все жертвы кроме COVID-19 имели хронические заболевания. В списках - болезни сердечно-сосудистой системы, легких, печени, мозга. У двух пациенток был сахарный диабет II типа, одна из них также страдала вирусным гепатитом С.

Теперь в Пензенской области официально известно о 926 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией.

«Выписаны 13 человек. Итого выздоровевших - 45 340», - уточнили в пресс-службе правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Совсем лечить перестали?

Гость||

В неживом организме вирус не размножается.Достал ты уже со своим крематорием,не всем это нравится.

Гость||

Каки писал ранее ,как только в Москве пайдет увлечение умерших введут обезаловку по прививкам,и спустя неделю-две и у нас кривая начнет расти.а то 5-6 умерших и ни в коем разе не больше и не меньше....Как в Москве пайдет спад и у нас ...Как загребло все это!!!!Неужели здравомыслящих все меньше и меньше?!

Гость||

Гость писал(a):

,не всем это нравится.
Не всем нравится погост на Чемодановке,где даже нет разделительного забора с городской свалкой.

Гость||

Гость писал(a):

Не всем нравится погост на

Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик

Гость||

Гость писал(a):

!Неужели здравомыслящих все
Сам ты, "здравомыслящий"

Гость||

Ой что будет, что будет...

Гость||

Необходимо вакцинироваться побыстрее!На самом деле, умирает гораздо больше людей,чем об этом сообщается.Надо думать не только о себе,но и об окружающих,своих близких.Подумайте,как вы можете помочь друг другу,спасти от беды.Сейчас есть один способ-вакцинация.Думайте о жизни,а не о крематориях.

Гость||

После намеренного развала -реформ медицины неудивительно.

Гость||

Подорожник, облепиха, что там ещё? Да много чего. Хватит скулить.

Гость||

Гость писал(а):

> Мотовилов (гость) писал(a):

В России в будущем могут ввести

> уголовное наказание за отказ от вакцинации от ковида,

------------------------------------------------------------------------------

>Накоплю 15 тыс и куплю сертификат о прививке от короновируса. Пусть подавятся Кириенки, Володины, Невзлины , Голиковы и им подобные Путины.

===============================================

Покупать придётся каждый год. Но оно того стоит.

Гость||

Откуда у старухи вирусный гепатит"С"??

Гость||

Поторопились ребята, велено было только через неделю выходить на такие показатели. Ну теперь, раз вышли, то держите 7-8 до конца месяца, а там ждите новых указаний. Если кто будет возражать, то раз доктор сказал в морг, значит в морг!

Гость||

>Накоплю 15 тыс и куплю сертификат о прививке от короновируса. Пусть подавятся Кириенки, Володины, Невзлины , Голиковы и им подобные Путины.

===============================================

Покупать придётся каждый год. Но оно того стоит.

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Имя: Гость
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