В Пензенской области зафиксировали антирекорд по смертям от COVID-19

21.06.2021 | 08:14

В Пензенской области впервые за время пандемии зарегистрировали восемь смертей от коронавирусной инфекции за сутки. Это произошло в воскресенье, 20 июня.

По данным регионального правительства, из жизни ушли трое мужчин (66, 65 и 57 лет) и пять женщин (73, 68, 66, 66 и 74 года).

Все жертвы кроме COVID-19 имели хронические заболевания. В списках - болезни сердечно-сосудистой системы, легких, печени, мозга. У двух пациенток был сахарный диабет II типа, одна из них также страдала вирусным гепатитом С.

Теперь в Пензенской области официально известно о 926 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией.

«Выписаны 13 человек. Итого выздоровевших - 45 340», - уточнили в пресс-службе правительства.