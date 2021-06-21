В Пензенской области зафиксировали антирекорд по смертям от COVID-19

В Пензенской области впервые за время пандемии зарегистрировали восемь смертей от коронавирусной инфекции за сутки. Это произошло в воскресенье, 20 июня.
По данным регионального правительства, из жизни ушли трое мужчин (66, 65 и 57 лет) и пять женщин (73, 68, 66, 66 и 74 года).
Все жертвы кроме COVID-19 имели хронические заболевания. В списках - болезни сердечно-сосудистой системы, легких, печени, мозга. У двух пациенток был сахарный диабет II типа, одна из них также страдала вирусным гепатитом С.
Теперь в Пензенской области официально известно о 926 смертях, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией.
«Выписаны 13 человек. Итого выздоровевших - 45 340», - уточнили в пресс-службе правительства.
Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.
Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?
Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.