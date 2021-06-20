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Происшествия

В доме на улице Карпинского в Пензе произошел хлопок газа

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В воскресенье, 20 июня, на улице Карпинского, 22а, в Пензе произошел хлопок газа. О ЧП рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент случился на кухне в четырхкомнатной квартире на 6-м этаже панельной девятиэтажки. Вызов спасатели получили около 10:00. Дом 1974 года постройки, в нем три подъезда и 105 квартир.

В момент ЧП в квартире находилось два человека. На вызов отправились 14 спасателей на четырех спецмашинах. Они эвакуировали 25 жителей одного подъезда.

Погибших и пострадавших нет.

Из-за хлопка оказались поврежденными рама оконного проема на кухне, межкомнатная дверь, деформировалась гибкая подводка к плите. В настоящий момент подача газа в квартиру перекрыта.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

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Гость||

а у кого то дома произошел хлопок в лашоши

Гость||

Не взрыв, а хлопок. Не спад, а отрицательный рост. Вы дурачки? Нормально писать не можете?

Имя: Гость
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