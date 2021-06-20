В доме на улице Карпинского в Пензе произошел хлопок газа

20.06.2021 | 11:59

В воскресенье, 20 июня, на улице Карпинского, 22а, в Пензе произошел хлопок газа. О ЧП рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент случился на кухне в четырхкомнатной квартире на 6-м этаже панельной девятиэтажки. Вызов спасатели получили около 10:00. Дом 1974 года постройки, в нем три подъезда и 105 квартир.

В момент ЧП в квартире находилось два человека. На вызов отправились 14 спасателей на четырех спецмашинах. Они эвакуировали 25 жителей одного подъезда.

Погибших и пострадавших нет.

Из-за хлопка оказались поврежденными рама оконного проема на кухне, межкомнатная дверь, деформировалась гибкая подводка к плите. В настоящий момент подача газа в квартиру перекрыта.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.