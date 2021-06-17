Происшествия

В селе Засечном после падения с высоты вновь погиб человек

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Вечером в среду, 16 июня, в селе Засечном при падении на козырек подъезда пострадала женщина. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

Пользователи добавили, что женщина выпала из окна подъезда.

На снимках, прикрепленных к посту, можно увидеть, что пострадавшая жива, медики укладывают ее на носилки.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что сообщение об инциденте было получено от дежурной медсестры в 20:56.

Пострадала женщина 1956 года рождения. От полученных травм она скончалась в больнице.

12 июня в Засечном с козырька подъезда дома на Центральной улице сняли тело 22-летней девушки. Она проживала в том же доме и упала из окна 7-го этажа.

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Гость||

стабильность...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она проживала в том же доме и упала из окна 7-го этажа
Страшный,нечистый дом. Нужно пригласить батюшку,...

Гость||

Люди не выносят таких рывков, прорывов, стабильности и эффективной экономики и стремятся сразу в рай, как геополитик говорил.

Гость||

ох уш этот город счастливых людей!

Гость||

Опять Засечное,это же Спутник-Город счастья!

Гость||

Быдло город, быдло жители. Ни чего удивительного.

Имя: Гость
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