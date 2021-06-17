В селе Засечном после падения с высоты вновь погиб человек

17.06.2021 | 10:00

Вечером в среду, 16 июня, в селе Засечном при падении на козырек подъезда пострадала женщина. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

Пользователи добавили, что женщина выпала из окна подъезда.

На снимках, прикрепленных к посту, можно увидеть, что пострадавшая жива, медики укладывают ее на носилки.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что сообщение об инциденте было получено от дежурной медсестры в 20:56.

Пострадала женщина 1956 года рождения. От полученных травм она скончалась в больнице.

12 июня в Засечном с козырька подъезда дома на Центральной улице сняли тело 22-летней девушки. Она проживала в том же доме и упала из окна 7-го этажа.