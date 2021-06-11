Прощание с погибшей в ДТП Ольгой Симаковой состоится 13 июня

11.06.2021 | 18:15

Трое погибших, среди них - ребенок, плюс трое пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девочка - итоги аварии в Пензенском районе. 10 июня вечером на 255-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись Kia Rio и Renault Duster. Последний от удара слетел в кювет.

«В результате происшествия пассажира автомобиля Kia Rio, женщина 1987 года рождения, и пассажир автомобиля Renault Duster, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Пассажир автомобиля Kia Rio, девочка 2008 года рождения, была госпитализирована, в медицинском учреждении впоследствии от полученных травм скончалась», - сообщил начальник УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Антон Шматков.

В Renault Duster ехала Ольга Симакова - руководитель ансамбля народной песни «Славяне». На сайте министерства культуры области сообщается о невосполнимой утрате. Ольга Николаевна создала сильный коллектив, который завоевывал призы на различных конкурсах, а в этом году был удостоен звания народного.

Прощание с погибшей состоится в воскресенье, 13 июня, в 13:00 в Успенском соборе.

В ДТП пострадали супруг Ольги Николаевны, сидевший за рулем Renault Duster, 34-летний водитель Kia Rio и его 7-летняя пассажирка. Все госпитализированы.