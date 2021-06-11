Происшествия

Прощание с погибшей в ДТП Ольгой Симаковой состоится 13 июня

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Трое погибших, среди них - ребенок, плюс трое пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девочка - итоги аварии в Пензенском районе. 10 июня вечером на 255-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись Kia Rio и Renault Duster. Последний от удара слетел в кювет.

«В результате происшествия пассажира автомобиля Kia Rio, женщина 1987 года рождения, и пассажир автомобиля Renault Duster, женщина 1973 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Пассажир автомобиля Kia Rio, девочка 2008 года рождения, была госпитализирована, в медицинском учреждении впоследствии от полученных травм скончалась», - сообщил начальник УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Антон Шматков.

В Renault Duster ехала Ольга Симакова - руководитель ансамбля народной песни «Славяне». На сайте министерства культуры области сообщается о невосполнимой утрате. Ольга Николаевна создала сильный коллектив, который завоевывал призы на различных конкурсах, а в этом году был удостоен звания народного.

Прощание с погибшей состоится в воскресенье, 13 июня, в 13:00 в Успенском соборе.

В ДТП пострадали супруг Ольги Николаевны, сидевший за рулем Renault Duster, 34-летний водитель Kia Rio и его 7-летняя пассажирка. Все госпитализированы.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

го 7-летняя
говорили же ранее что она погибла ?

Гость||

Это самоликвидация бывает

Гость||

18.25, ПИ сами не знают что пишут.

Гость||

Прикольно. Получается, что только жизнь ольги важна, а все остальные погибшие и пострадавшие побоку. красавцы

Гость||

Там было 2 девочки ,обе госпитализированы,7 летняя скончалась в больнице.

Гость||

Какое горе. Будьте внимательнее и осторожнее

Гость||

Гость писал(а):

> Прикольно. Получается, что только жизнь ольги важна, а все остальные

> погибшие и пострадавшие побоку. красавцы

Здесь ничего нет прикольного, дуралей безмозглый. Думай, что пишешь и не нужно обращать на тупую подачу новостей писаками.

Гость||

Хоронить в Чемодановке на новых кладбищах?

Гость||

18;29 В больнице скончалась старшая девочка 2008 г рождения,а младшая тоже в больнице 2014г рождения Слава Богу жива.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Успенском соборе.
Где такой?

Гость||

Был бы нормальный губернатор давно бы продавил на загруженной и опасной трассе расширение , что бы развезти потоки. Лобовые аварии на этой трассе случаются довольно часто и надо что то делать , либо ограничивать скорость и жестко контролировать. Соболезнования всем.

Гость||

Гость писал(a):

Где такой?
Старый Кафедральный на Захарова у таксопарка.

Гость||

Гость писал(а):

> Был бы нормальный губернатор давно бы продавил на загруженной и опасной

> трассе расширение , что бы развезти потоки. Лобовые аварии на этой трассе

> случаются довольно часто и надо что то делать , либо ограничивать скорость

> и жестко контролировать. Соболезнования всем.

На сколько километров тебе хочется расширения, водила? Вряд ли умный, думаю. У тебя есть миллиард рублей, чтобы расширить несколько десятков километров дороги на той трассе, начиная от Константиновки и далее к Каменке? Есть или нет? Так зачем пишешь бессмыслицу?

На той трассе постоянный патруль, если не два, ГИБДД. Постоянно ловят водил, стоя в самой Константиновке.

Так не проще ли инспекторам для дегенератов за рулём, любителям скорости, после нарушения наклеить липучку на лобовое стекло "Передвигаться со скоростью не свыше 40 км"?

Такие меры нужно предпринимать для водятлов, тупых, безответственных. Принять решение местным Законом и пусть потом пробуют опротестовать в суде.

Гость||

Гость писал(a):

У тебя есть миллиард рублей,
Он есть однозначно у твоего хозяина

Гость||

Гость писал(a):

Он есть однозначно у твоего хозяина
Вы дурачок?

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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