В Заре столкнулись три автомобиля, пять человек доставлены в больницу

05.06.2021 | 18:31

Вечером в субботу, 5 июня, на окраине Пензы случилось ДТП с участием трех транспортных средств.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте». «ДТП, пос. Заря, пробка», - написал автор.

Он рассказал, что водитель «Лады-Гранты» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Opel. Также свидетель аварии предположил, что один человек погиб.

Более достоверную информацию предоставили в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, около 17:40 на улице Новоселов столкнулись три автомобиля: «Лада-Гранта», Opel Astra и Chevrolet Cruze под управлением мужчин 1990, 1981 и 1982 года рождения соответственно.

В результате ДТП водители всех трех автомобилей и двое мужчин, находившихся в салоне «Гранты», доставлены в медицинское учреждение. Личности пострадавших пассажиров отечественного автомобиля устанавливаются», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства столкновения машин выясняют специалисты.