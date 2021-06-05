Происшествия

В Заре столкнулись три автомобиля, пять человек доставлены в больницу

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Вечером в субботу, 5 июня, на окраине Пензы случилось ДТП с участием трех транспортных средств.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте». «ДТП, пос. Заря, пробка», - написал автор.

Он рассказал, что водитель «Лады-Гранты» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Opel. Также свидетель аварии предположил, что один человек погиб.

Более достоверную информацию предоставили в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, около 17:40 на улице Новоселов столкнулись три автомобиля: «Лада-Гранта», Opel Astra и Chevrolet Cruze под управлением мужчин 1990, 1981 и 1982 года рождения соответственно.

В результате ДТП водители всех трех автомобилей и двое мужчин, находившихся в салоне «Гранты», доставлены в медицинское учреждение. Личности пострадавших пассажиров отечественного автомобиля устанавливаются», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства столкновения машин выясняют специалисты.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Лётают космонафты,а всё им дороги плохие...

Гость||

Отличная новость.

Гость||

Лада оружие массового поражения с водятлами камикадзе

У них жизнь дерьмо, так они не одни на тот свет торопятся , наровят прихватить с собой кто попадётся

Гость||

жертвы купленных прав

Гость||

И говноавтопрома

Гость||

И дерьмодорстроя

Гость||

Лобовая. Дорога там двух полоска. Пару лет назад еле увернулся там , за магазином стояла фура половина на обочине половина на дороге , её объезжает ВАЗ который идет около 60 , а его в том же направление облетает тонированный БМВ без номеров мне в лоб за 100 , пришлось с матом уходить на обочину, обошлось.

Гость||

Кретин летел на обгон на мокрой и грязной дороге , где колея , да ещё и не оценил правильно дорожную обстановку.

Гость||

В чате водителей Пензы пишут, что водитель гранты, что навстречку в опель въехал погиб (и был пьян).

Гость||

Гетто гиблое место.

Гость||

Гость писал(a):

В чате водителей Пензы пишут
Это в заднеприводном вайбере?

Гость||

Естественный отбор работает и будет работать.

Пьянь не должна размножаться

Гость||

Вырвался из гетто,

Гость||

там обычная деревенская дорога:с ухабами,вмятинами,без разметки,без знаков., т.е.еду как хочу,ездим туда , как на поле боя.и ЭТО в городской черте..а что дальше...

Имя: Гость
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