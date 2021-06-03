Происшествия

В Заречном водитель сбил мальчика и уехал с места ДТП

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В Заречном разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП. Авария случилась на Индустриальной улице 29 мая.

Около 17:00 напротив дома № 41 под колесами автомобиля оказался мальчик 2006 года рождения, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на ОГИБДД закрытого города.

Совершивший наезд водитель уехал. Юный пешеход получил травмы. Медики оказали ему помощь, затем отпустили.

Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят позвонить по номерам 59-96-02, 60-32-69 или 02.

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Дикие Зареченцы. То ветерана подожгут,то детей давят машинами...

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Зоопарк

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