В Спасском районе грузовик-призрак после ДТП исчез в утренней дали

03.06.2021 | 16:02

В среду, 2 июня, в Спасском районе произошло ДТП, один из участников которого пока остается неизвестным.

По предварительным данным, в 5:10 на 471-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» автомобиль «Лада-2113» под управлением 31-летнего мужчины столкнулся с неустановленным грузовиком.

Водителя «Лады» госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, грузовик с места аварии уехал. Правоохранители ведут поиски машины и шофера.