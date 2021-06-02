В Каменке 46-летний водитель мопеда доставлен в больницу с места ДТП

02.06.2021 | 15:50

Во вторник, 1 июня, в Каменке произошло ДТП с участием двухколесного мототранспортного средства.

По предварительным данным, в 20:00 напротив дома № 35 на улице Чапаева столкнулись мопед Honda с 46-летним водителем и автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего молодого человека.

«В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован. Проводится проверка», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району.

Водители мопедов нередко получают травмы в ДТП с более массивными транспортными средствами. Так, 19 мая в Тамале 16-летний подросток, ехавший на мопеде, попал в больницу после того, как его мопед столкнулся с УАЗом.

9 мая на перекрестке улиц Чкалова и Красной в Пензе столкнулись Volkswagen Golf и мопед Suzuki. Прибывшие на место аварии медики оказали 38-летнему владельцу мопеда помощь и отпустили.