Происшествия

В Каменке 46-летний водитель мопеда доставлен в больницу с места ДТП

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Во вторник, 1 июня, в Каменке произошло ДТП с участием двухколесного мототранспортного средства.

По предварительным данным, в 20:00 напротив дома № 35 на улице Чапаева столкнулись мопед Honda с 46-летним водителем и автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего молодого человека.

«В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован. Проводится проверка», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району.

Водители мопедов нередко получают травмы в ДТП с более массивными транспортными средствами. Так, 19 мая в Тамале 16-летний подросток, ехавший на мопеде, попал в больницу после того, как его мопед столкнулся с УАЗом.

9 мая на перекрестке улиц Чкалова и Красной в Пензе столкнулись Volkswagen Golf и мопед Suzuki. Прибывшие на место аварии медики оказали 38-летнему владельцу мопеда помощь и отпустили.

Источник — фото vk.com/id614947880
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Гость||

Там чьито яйца лежат

Гость||

Ктото взял когото на таран

Имя: Гость
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