Происшествия

В ДТП на дороге в Заречный пострадала пассажирка иномарки

Печать

Вечером во вторник, 1 июня, на дороге, соединяющей Пензу с Заречным, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места события разместил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. Он уточнил, что из-за аварии образовался автомобильный затор.

Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в 16:30 на улице Фабричный проезд, 2, в Заречном столкнулись Volkswagen Passat под управлением мужчины 1985 года рождения и Opel, за рулем которого находился водитель 1980 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen 1987 года доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Красавчики!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте