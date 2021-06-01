В ДТП на дороге в Заречный пострадала пассажирка иномарки

01.06.2021 | 17:51

Вечером во вторник, 1 июня, на дороге, соединяющей Пензу с Заречным, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места события разместил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. Он уточнил, что из-за аварии образовался автомобильный затор.

Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в 16:30 на улице Фабричный проезд, 2, в Заречном столкнулись Volkswagen Passat под управлением мужчины 1985 года рождения и Opel, за рулем которого находился водитель 1980 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen 1987 года доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.