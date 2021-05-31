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Происшествия

Выпавшего из окна ребенка привезли из Сердобска в областную больницу

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В Сердобске организовали проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна на третьем этаже.

Как ранее сообщалось, все произошло 31 мая в доме на улице Тюрина. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Мать малыша в этот момент вышла в коридор, чтобы развесить выстиранное белье.

Ребенка с травмами положили в областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова, там ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Представители управления в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра и оборудовать окна специальными запирающими устройствами.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Я вот ручки с замками установила и теперь спокойна! Ребенок любознательный.

Гость||

Такое бывает, мамочки молодые ,не срабатывает у них в голове.Берегите своих детишек !

Имя: Гость
Комментарий:

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