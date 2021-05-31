В СНТ в Железнодорожном районе Пензы нашли тело мужчины

31.05.2021 | 10:46

В Железнодорожном районе Пензы обнаружили труп 51-летнего мужчины. Об инциденте сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Тело находилось в автомобиле, припаркованном на территории СНТ. Его нашли в субботу, 29 мая.

«Видимых следов насильственной смерти не было», - добавили в полиции.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Подобные инциденты произошли в областном центре в конце апреля. У участка СНТ на Барковке в «Газели» нашли тело мужчины 1978 года рождения. Второго погибшего, жителя области 1993 года рождения, обнаружили внутри ВАЗ-2110 у дома на улице Терновского.