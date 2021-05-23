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Стало известно о новых смертях от коронавируса в регионе

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В Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

Жертвами коронавирусной пневмонии стали двое мужчин 1946 и 1955 года рождения и три женщины 1932, 1937 и 1940 года рождения. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Среди сопутствующих у некоторых были ожирение 1-й степени и сахарный диабет 2-го типа.

Всего с начала эпидемии в регионе, по данным оперштаба, зарегистрировали 764 смерти от коронавируса. Инфекция унесла жизни 342 мужчин и 422 женщин. Возраст погибших от 26 до 96 лет.

За сутки медики выписали 61 пациента. Общее количество жителей области, перенесших коронавирус, достигло 44 034.

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