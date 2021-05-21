Происшествия

На улице Строителей в ДТП с двумя ВАЗами пострадал мужчина

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В пятницу, 21 мая, на улице Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, около 11:00 напротив дома № 5 на известной в народе «пьяной дороге» столкнулись два отечественных автомобиля - ВАЗ-2112 и ВАЗ-2108.

Первым управлял 46-летний мужчина, вторым - 38-летний.

От удара у «восьмерки» смяло переднюю часть, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

«По факту аварии в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

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Гость||

Ой,ИДИоТЫ,на РОВНОй дороге.....

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