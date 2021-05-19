В Кузнецке водидтель Kia Spectra сбил 9-летнего велосипедиста

19.05.2021 | 17:35

Во вторник, 18 мая, в Кузнецке произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

ЧП произошло у дома № 95 на улице Октябрьской. По предварительным данным, в 16:55 30-летний водитель автомобиля Kia Spectra наехал на 9-летнего школьника на велосипеде.

«В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что 19 мая жертвой наезда машины стала юная жительница Пензы. Инцидент произошел рядом с бассейном «Сура» в Пензе. Около 12:55 20-летний водитель автомобиля Opel сбил девочку 2008 года рождения. Девочка получила травмы, медики приняли решение о ее госпитализации.