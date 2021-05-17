В Пензенской области зарегистрировали еще шесть смертей от COVID-19

17.05.2021 | 08:30

В воскресенье, 16 мая, в Пензенской области зарегистрировали шесть смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Скончались четверо мужчин (55, 59, 64 и 79 лет) и две женщины (60 и 88 лет).

По данным пресс-службы регионального правительства, все умершие кроме COVID-19 страдали сопутствующими хроническими недугами. В списках диагнозов преоболадают заболевания сердечно-сосудистой системы. У троих было ожирение. У одного - карцинома (злокачественное новообразование).

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 732 смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области. В России число жертв превышает 115 тысяч.

«Выписаны 67 человек. Итого выздоровевших - 43 616», - уточнили в пресс-службе правительства региона.