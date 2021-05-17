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Происшествия

В Пензенской области зарегистрировали еще шесть смертей от COVID-19

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В воскресенье, 16 мая, в Пензенской области зарегистрировали шесть смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Скончались четверо мужчин (55, 59, 64 и 79 лет) и две женщины (60 и 88 лет).

По данным пресс-службы регионального правительства, все умершие кроме COVID-19 страдали сопутствующими хроническими недугами. В списках диагнозов преоболадают заболевания сердечно-сосудистой системы. У троих было ожирение. У одного - карцинома (злокачественное новообразование).

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 732 смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области. В России число жертв превышает 115 тысяч.

«Выписаны 67 человек. Итого выздоровевших - 43 616», - уточнили в пресс-службе правительства региона.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.

Мотовилов (гость)||

Народ, не дрожите и не поддавайтесь! Это всего лишь вредные картонные дурилки.

Гость||

Что за идиоты отписались!

Гость||

одного - карцинома (злокачественное

Это НЕ ЛЕЧИтся.....

Имя: Гость
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