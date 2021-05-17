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Происшествия

В аварии с участием трех грузовиков под Кузнецком погиб человек

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В результате аварии, случившейся на границе Пензенской и Ульяновской областей в воскресенье, 16 мая, погиб человек. Об этом сообщили представители ГИБДД.

«По предварительной информации, в 14:00 на 782-м км автодороги М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области водитель фуры «Скания» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1991 года рождения», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

После этого Scania врезалась в грузовой автомобиль DAF (за рулем находился 24-летний мужчина) и съехала в кювет, где загорелась. Кадры с полыхавшим транспортным средством очевидцы массово публиковали в социальных сетях.

В результате произошедшего водитель «Скании» погиб. По данным на 22:30 16 мая, его личность устанавливалась, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

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Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Почему не указывают,они никому ведь не помешали.

Имя: Гость
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