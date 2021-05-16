В регионе не уменьшается суточное число смертей от коронавируса

16.05.2021 | 09:35

В субботу, 15 мая, в Пензенской области зарегистрировали 6 смертей от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Жертвами инфекции стали 5 женщин 1939, 1950, 1958, 1960 и 1962 года рождения. Пациентки страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в качестве сопутствующих указано ожирение.

Скончался житель области 1951 года рождения. У мужчины диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы и ожирение 2-й степени.

Таким образом, число погибших от коронавируса в регионе составило 726. Вирус унес жизни 327 мужчин и 399 женщин.

За минувшие сутки выписаны 72 пациента. Общее количество выздоровевших стало равняться 43 549.