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Происшествия

В регионе не уменьшается суточное число смертей от коронавируса

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В субботу, 15 мая, в Пензенской области зарегистрировали 6 смертей от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Жертвами инфекции стали 5 женщин 1939, 1950, 1958, 1960 и 1962 года рождения. Пациентки страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в качестве сопутствующих указано ожирение.

Скончался житель области 1951 года рождения. У мужчины диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы и ожирение 2-й степени.

Таким образом, число погибших от коронавируса в регионе составило 726. Вирус унес жизни 327 мужчин и 399 женщин.

За минувшие сутки выписаны 72 пациента. Общее количество выздоровевших стало равняться 43 549.

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Гость||

опять сказки какие то или страшилки, кто только верит в это?

Гость||

Да пошли они все.... Тут государство быстрее уморит

Гость||

Зачем описывать такие страшные вещи?Это действует на психику людям!

Гость||

Постройте небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Имя: Гость
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