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Происшествия

Соцсети: на трассе под Кузнецком загорелась фура, погибло 6 человек

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В воскресенье, 16 мая, в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры пожара на трассе под Кузнецком.

Очевидец снял пылающий кузов автомобиля. Из-за пламени невозможно увидеть кабину или оценить размер грузовика. Слышны взрывы, они сопровождаются вспышками огня. Скорее всего, горит груз.

«Граница с Ульяновской областью, в сторону Самары за Кузнецком. Пробка километров 10. Время 14:15», - прокомментировал автор.

Позже появился пост с другими кадрами с места происшествия. Загоревшийся автомобиль тушит пожарный расчет.

В объектив также попал, возможно, другой участник ДТП: пользователь запечатлел на обочине накренившийся на правый бок грузовик.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области факт аварии подтвердили. Она произошла в границах Ульяновской области.

«На трассе столкнулись три автомобиля: «Ивеко», «Лексус» и автовоз «Мерседес». После столкновения загорелась фура («Ивеко»).

В пресс-службе УМВД сообщили, что в результате аварии, шестеро погибли в том числе водитель. Трое пострадали, все они были в «Лексусе». Среди них были дети двух и трех лет. Они доставлены в Николаевскую ЦРБ», - сказано в посте группы «Ульяновск-Online» соцсети «ВКонтакте».

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

В контакте что за сайт?

Гость||

Почему журналюги не дают коткрентые данные? Только копир с сайта в контакте.. Что за сайт в контакте? Пенза информ? Или копируем новости.. Почему нет информации с сайта в контакте погоня за вчерашней тазобраком на глухо слепым водителем? Не успели? Ех вы журналюги, бедолаги.. И на это даже у вас ума не хватило.. Жаль..

Гость||

Пора на пересдачу.. Два.. Садитесь

Гость||

Журналюги с пензаинформ только и умеют, что рекламировать попов и воровать новости из ВК

Гость||

Нужно ввести скоростной режим на всей области не более 80 км час за привышение бить палками.

Гость||

Снимал-то тик-токовец.

Имя: Гость
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