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Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с мотоциклистом на пр-те Строителей

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В субботу, 15 мая, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись момента ДТП с мотоциклистом на проспекте Строителей в Пензе. Авария случилась около 21:10 у ТЦ «Кагау».

Видеорегистратор запечатлел поток автомобилей, двигавшийся в сторону библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Часть машин остановилась, готовясь повернуть налево.

Мотоциклист едет во встречном направлении, в центр. Внезапно двухколесное транспортное средство заваливается на бок, слышен треск и скрежет. Видимо, мужчина не справился с управлением, пытаясь затормозить перед повернувшей иномаркой.

Комментировавшие кадры пользователи отметили, что мотоциклист двигался быстрее основного потока. Также горожане заспорили, было ли столкновение с машиной.

В отделении УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.

«Напротив дома № 134 водитель мотоцикла Honda, мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением и опрокинулся», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали мотоциклист и его 33-летняя пассажирка. После оказания помощи медики отпустили их.

По факту аварии проводится проверка.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Хрустики полетели)))))

Гость||

Пережал передний тормоз, подсёк. бывает такое когда с пассажиром сзади. Раньше кстати были дурачки которые нарочно байк заваливали и сами кувыркались. Было такое поверье.

Имя: Гость
Комментарий:

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