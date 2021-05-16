Опубликовано видео момента ДТП с мотоциклистом на пр-те Строителей

16.05.2021 | 12:51

В субботу, 15 мая, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись момента ДТП с мотоциклистом на проспекте Строителей в Пензе. Авария случилась около 21:10 у ТЦ «Кагау».

Видеорегистратор запечатлел поток автомобилей, двигавшийся в сторону библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Часть машин остановилась, готовясь повернуть налево.

Мотоциклист едет во встречном направлении, в центр. Внезапно двухколесное транспортное средство заваливается на бок, слышен треск и скрежет. Видимо, мужчина не справился с управлением, пытаясь затормозить перед повернувшей иномаркой.

Комментировавшие кадры пользователи отметили, что мотоциклист двигался быстрее основного потока. Также горожане заспорили, было ли столкновение с машиной.

В отделении УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.

«Напротив дома № 134 водитель мотоцикла Honda, мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением и опрокинулся», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали мотоциклист и его 33-летняя пассажирка. После оказания помощи медики отпустили их.

По факту аварии проводится проверка.