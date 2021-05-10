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Происшествия

В Пензе пассажирке иномарки вызвали скорую после ДТП с автобусом

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Вечером в понедельник, 10 мая, в Пензе зарегистрировали аварию с участием автобуса. Инцидент произошел около 17:20 на улице Калинина, 100.

«По предварительным данным, произошло столкновение автобуса под управлением мужчины 1970 года рождения и автомобиля KIA под управлением мужчины 1950 года рождения», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В результате пассажирке иномарки (женщине в возрасте 64 лет) потребовалась помощь. Бригада скорой помощи осмотрела ее на месте и отпустила.

По словам очевидцев, уже после столкновения автобуса и легковушки участников ДТП попытался объехать грузовой эвакуатор. Маневр не удался, машина прижалась к KIA.

Авария спровоцировала на улице Калинина затор. Троллейбусы, которые не могли преодолеть участок, временно приостановили движение.

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Гость||

Ага,сначала эта пассажирка скакала,как конь,водителя автобуса за грудки трясла,а потом ей что-то заплохело)))

Гость||

А как она там умудрилась с автобусом не разъехаться? Это же суметь надо.

Гость||

Лайк за троллейбусы на фото.

Гость||

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Имя: Гость
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