Происшествия

В Пензе мужчина стучал в чужую дверь, пока не пробил ее насквозь

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В среду, 5 мая, в Пензе задержали 31-летнего мужчину, который ночью пытался вломиться в чужое жилище.

В 3:40 в правоохранительные органы поступило сообщение от хозяина одной из комнат в бывшем общежитии на улице Ульяновской. Он рассказал, что неизвестный мужчина взламывает его дверь.

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, злоумышленника уже не было. Как оказалось, посетитель искал свою сестру, которая раньше жила в данном помещении.

«Хозяин комнаты пояснил, что сейчас это его место жительства и где в настоящее время проживает родственница незваного гостя, он не знает. Раздосадованный гражданин начал кулаками колотить по входной двери и пробил ее насквозь, после чего скрылся в неизвестном направлении», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители отправились на поиски нарушителя правопорядка и нашли его недалеко от общежития.

«Позже его опознал потерпевший. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции», - заключили в пресс-службе.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Алевтина! Не впадай в амбицию,

Я со всей душой,а ты в полицию...

Гость||

Люди платят, а подъезды не приведи Господь! Бестыжие морды только деньги собирать умеют. Ремонт в подъездах надо делать раз в год, не допускать такого беспередела.

Гость||

Видно сырость в подъезде, и в подвале, поди, канализация хлещет. Все эти ЖЕКи харей повозить в подвалах!

Гость||

Втащить бы со всей пролетарской силы, этим начальникам ЖЭКов, для наглядности.

Гость||

В общагах ни хрена не платят,только гноят всё...

Гость||

Люди которые не знают сколько платят за ЖКХ в таких домах лучне не пишите,а управляющие надо проверять как МУП 7 или МУП 10 как они могут быть банкротами когда учредитель город

Гость||

Башку ему пробить козлу вонючему, это быдло только силу понимает, в глазах сразу понимание появляется и осознанность всей не правоты своих действий.

Имя: Гость
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