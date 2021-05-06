В Пензе мужчина стучал в чужую дверь, пока не пробил ее насквозь

06.05.2021 | 09:33

В среду, 5 мая, в Пензе задержали 31-летнего мужчину, который ночью пытался вломиться в чужое жилище.

В 3:40 в правоохранительные органы поступило сообщение от хозяина одной из комнат в бывшем общежитии на улице Ульяновской. Он рассказал, что неизвестный мужчина взламывает его дверь.

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, злоумышленника уже не было. Как оказалось, посетитель искал свою сестру, которая раньше жила в данном помещении.

«Хозяин комнаты пояснил, что сейчас это его место жительства и где в настоящее время проживает родственница незваного гостя, он не знает. Раздосадованный гражданин начал кулаками колотить по входной двери и пробил ее насквозь, после чего скрылся в неизвестном направлении», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители отправились на поиски нарушителя правопорядка и нашли его недалеко от общежития.

«Позже его опознал потерпевший. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции», - заключили в пресс-службе.