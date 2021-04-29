Жертвами коронавируса в Пензенской области стали еще пять человек

29.04.2021 | 08:48

В Пензенской области ушли из жизни еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.

Жертвы - женщины в возрасте 76, 84 и 87 лет (две), а также 54-летний мужчина. Кроме COVID-19 они, как и многие умершие от опасной инфекции, страдали хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы. У двоих был сахарный диабет.

Таким образом, с начала пандемии была обнародована информация о 638 летальных случаях заболевания.

«Выписаны 88 человек. Итого выздоровевших - 42 143», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В апреле число жертв коронавируса в Пензенской области резко выросло. Если ранее оперативный штаб сообщал о трех, максимум четырех летальных исходах в день, то теперь речь идет о пяти-шести.

«Данные пациенты заболели еще в зимний период, за их жизнь в течение длительного времени боролись медицинские работники, а затем проводились мероприятия по уточнению диагноза», - объяснила ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Елена Власова.