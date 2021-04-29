Происшествия

Жертвами коронавируса в Пензенской области стали еще пять человек

Печать

В Пензенской области ушли из жизни еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.

Жертвы - женщины в возрасте 76, 84 и 87 лет (две), а также 54-летний мужчина. Кроме COVID-19 они, как и многие умершие от опасной инфекции, страдали хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы. У двоих был сахарный диабет.

Таким образом, с начала пандемии была обнародована информация о 638 летальных случаях заболевания.

«Выписаны 88 человек. Итого выздоровевших - 42 143», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В апреле число жертв коронавируса в Пензенской области резко выросло. Если ранее оперативный штаб сообщал о трех, максимум четырех летальных исходах в день, то теперь речь идет о пяти-шести.

«Данные пациенты заболели еще в зимний период, за их жизнь в течение длительного времени боролись медицинские работники, а затем проводились мероприятия по уточнению диагноза», - объяснила ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Елена Власова.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Похоронная мафия против

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте