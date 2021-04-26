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Происшествия

В Пензе иномарка врезалась в «Приору» и опрокинулась на бок

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Водитель иномарки пострадал в результате аварии, случившейся в Пензе вечером в понедельник, 26 апреля.

Инцидент произошел на улице Перспективной. Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями, на которых запечатлена легковая машина, лежащая на боку.

«По предварительным данным, в 18:05 на улице Перспективной, 3, произошло столкновение автомобилей «Лада-Приора» под управлением мужчины 1959 года рождения и Hyundai Solaris под управлением мужчины 1961 года рождения», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

После столкновения иномарка опрокинулась. Ее водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — Фото vk.com/sova_penza
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