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Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об отравлении детей в Нижнем Ломове

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По делу о массовом отравлении хлором детей в бассейне «Волна» Нижнего Ломова задержали подозреваемого.

Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Задержанный - заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

ЧП в бассейне произошло днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовал запах хлора и вызвал специалистов. В итоге на больничной койке оказались 20 детей, 8 из них лечатся в Пензе. Угрозы их жизням нет.

«В настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - добавили в региональном СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что оборудование в бассейн поставили два года назад, оно считается новым. Обслуживание вела организация с лицензией. Процессы, связанные с подачей хлора и подготовкой воды, регулировались автоматикой, работу которой проверили в апреле 2021 года.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Всё экономия доводит.Должна всегда включена приточно-вытяжная система вентиляции.Это довольно таки энергоёмкая система.Поэтому экономят лимиты на её включении.Отсюда вывод.Тоже самое было в г.Каменка в бассейне в где то в 11 или 12 году.

Имя: Гость
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