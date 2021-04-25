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Происшествия

Ход следствия по факту ЧП в Нижнем Ломове контролирует А. Бастрыкин

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей в бассейне «Волна» Нижнего Ломова.

Как сообщили в Следственном комитете РФ в субботу, 24 апреля, он поручил руководству СУ СК РФ по Пензенской области доложить ему о ходе следствия.

ЧП в нижнеломовском бассейне произошло в 16:00 в субботу, 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и обратился к медикам. Врачи госпитализировали находившихся на тренировке юных пловцов. В итоге быстрое решение мужчины и слаженная работа сотрудников учреждения помогли избежать жертв.

Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. По уточненным данным, в стационарах Пензы находится 8 детей, остальных госпитализировали в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Состояние юных пациентов оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

«По рекомендациям врачей дети оставлены еще на сутки в стационарах, где осуществляется постоянный контроль над состоянием их здоровья. Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам», - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора Олега Мельниченко.

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Гость||

Столярова говорит все обойдется, до свадьбы заживет.

Гость||

Она замуж собралась?

Гость||

Разве у неё мужа нет?

Гость||

А ты чё, в женихи набиваешься?

Гость||

Детей травили потихоньку, а тут решили уделать за раз. Освенцим устроили. Опять кто-то денег напилил.

Гость||

Может новый губернатор попросит даму уже на отдых. Пусть на лавке сидит с ровесниками.сколько можно все при должности то быть да уж и 65 + на днях будет.

Гость||

на свое лицо посмотри!

Гость||

Друг мой,ты не прав это очень обоятельнейшая женщина.

Гость||

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛУ О ЧП В БАССЕЙНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЗАМДИРЕКТОРА СПОРТШКОЛЫ

Смешно....Когда возьмутся за областную прокуратуру???

Гость||

Отправьте "Аврору" в отставку!!! Не заменимых, не бывает!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует ход расследования уголовного дела
Почему Канцерова ни как не отреагировала на обвинения прокуратуры в кумовстве и коррупции в статье "Прокуратура Пензенской области покрывает чиновников" Валентин Снегирев?Если они ни как не реагируют и не отвечают на официальные запросы значит ответить нечего!?

Гость||

Всё экономия доводит.Должна всегда включена приточно-вытяжная система вентиляции.Это довольно таки энергоёмкая система.Поэтому экономят лимиты на её включении.Отсюда вывод.Тоже самое было в г.Каменка в бассейне в где то в 11 или 12 году.

Гость||

А что проблема поставить автоматические газоанализаторы хлора?

Имя: Гость
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