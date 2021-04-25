Ход следствия по факту ЧП в Нижнем Ломове контролирует А. Бастрыкин

25.04.2021 | 10:14

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей в бассейне «Волна» Нижнего Ломова.

Как сообщили в Следственном комитете РФ в субботу, 24 апреля, он поручил руководству СУ СК РФ по Пензенской области доложить ему о ходе следствия.

ЧП в нижнеломовском бассейне произошло в 16:00 в субботу, 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и обратился к медикам. Врачи госпитализировали находившихся на тренировке юных пловцов. В итоге быстрое решение мужчины и слаженная работа сотрудников учреждения помогли избежать жертв.

Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. По уточненным данным, в стационарах Пензы находится 8 детей, остальных госпитализировали в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Состояние юных пациентов оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

«По рекомендациям врачей дети оставлены еще на сутки в стационарах, где осуществляется постоянный контроль над состоянием их здоровья. Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам», - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора Олега Мельниченко.