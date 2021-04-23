Рядом с домом Ивана Белозерцева в Пензе нашли учебную гранату

23.04.2021 | 12:01

В пятницу, 23 апреля, неподалеку от дома бывшего губернатора Ивана Белозерцева в Пензе нашли предмет, похожий на гранату.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», мужчина закинул его на козырек здания стоматологической поликлиники, расположенной на улице Лазо, 2.

На место прибыли спецслужбы. Они оцепили территорию и выяснили, что предмет - учебная граната.

Предполагаемого нарушителя порядка доставили в отдел полиции.