Происшествия

Рядом с домом Ивана Белозерцева в Пензе нашли учебную гранату

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В пятницу, 23 апреля, неподалеку от дома бывшего губернатора Ивана Белозерцева в Пензе нашли предмет, похожий на гранату.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», мужчина закинул его на козырек здания стоматологической поликлиники, расположенной на улице Лазо, 2.

На место прибыли спецслужбы. Они оцепили территорию и выяснили, что предмет - учебная граната.

Предполагаемого нарушителя порядка доставили в отдел полиции.

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Гость||

иван хочет следы замять,но увы опять его подвели америкосы

Гость||

Чо спецслужбы забором поперёк ул Лазо не занимаются?

Гость||

Кого то стоимость стоматологических услуг не устроила ;)

Гость||

весна опять пришла.

и лучиком тепла.

иван просрал свое тепло

так хочется домой

но тут везьде конвой

дедишки спинагрызы как вы меня подвели

матровская тишина

где деньги.сотана

зачем я брал тогда к себе домой

Гость||

такой весны у дурачка не было еще

Гость||

Опасные игрушки. Что-то хотели сказать Ивану.

Гость||

А что такие цены дорогие в стоматологии? Скока тысячеф зуб стоит вылечить и откуда цены?

Гость||

Гость писал(a):

Что-то хотели сказать Ивану.
Так он уже дома? А ктож тада в камере сидит и библию читает?

Имя: Гость
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