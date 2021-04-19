В области от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека

19.04.2021 | 08:21

В Пензенской области стало известно еще о четырех жертвах коронавирусной инфекции. В воскресенье, 18 апреля, в региональном правительстве сообщили, что из жизни ушли две женщины и двое мужчин.

Самому молодому из скончавшихся пациентов было 70 лет. У него выявили ожирение II степени, артериальную гипертензию и доброкачественную гиперплазию предстательной железы.

Второй умерший мужчина - в возрасте 82 лет, женщинам было 84 и 85. Кроме COVID-19 у них диагностировали ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, атеросклероз.

Также в списках сопутствующих диагнозов: хроническая обструктивная болезнь и эмфизема легких, гнойный бронхит, узловой зоб.

Теперь число жертв, о которых оперативный штаб сообщил за время пандемии, достигло 593.

Выписали за сутки 84 человека. Таким образом, всего выздоровели 41 285.