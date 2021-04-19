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Происшествия

В области от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека

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В Пензенской области стало известно еще о четырех жертвах коронавирусной инфекции. В воскресенье, 18 апреля, в региональном правительстве сообщили, что из жизни ушли две женщины и двое мужчин.

Самому молодому из скончавшихся пациентов было 70 лет. У него выявили ожирение II степени, артериальную гипертензию и доброкачественную гиперплазию предстательной железы.

Второй умерший мужчина - в возрасте 82 лет, женщинам было 84 и 85. Кроме COVID-19 у них диагностировали ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, атеросклероз.

Также в списках сопутствующих диагнозов: хроническая обструктивная болезнь и эмфизема легких, гнойный бронхит, узловой зоб.

Теперь число жертв, о которых оперативный штаб сообщил за время пандемии, достигло 593.

Выписали за сутки 84 человека. Таким образом, всего выздоровели 41 285.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а): Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,

======================================

Нет, не закапываем, а распространяем. Просто убеждён в этом.

Гость||

Странно, вроде всех старых сейчас в больницы укладывают.Дефицита коек нет.Так отчего мор такой ? И где эти старики вирус находят ? Может от впкцины уже мрут, как в Питере старичок 80 летний, на улице после вакцины умер.Геноцид пожилых !

Гость||

А сколько умерло от онкологии?

Спорим, в разы больше!

Но сейчас онкология не в моде

Гость||

Вчера был замечательный обзор Чемодановского кладбища.Грязь,разруха,многолетний мусор и всё залито водой. Всю заразу от трупов посетители кладбища невольно разносят по своим городам и весям.

Можно всё привести в порядок?

Гость||

В Заречном, по официальной информации главы администрации, за более чем 1 год от КОВИДа умерло 8 чел. на 65 тыс. город.

Гость||

Гость писал(а): В Заречном, по официальной информации главы администрации, за более чем 1 год от КОВИДа умерло 8 чел. на 65 тыс. город.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

И то брехня. Наверняка от старости и других немощей.

Гость||

8.49 Не доживают люди уже до онкологии.Всё таки эта болезнь поражает больше людей в возрасте 60+.Ковид всех слабых косит.

Имя: Гость
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