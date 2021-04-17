Происшествия

О гибели рыбака в Каменском районе друзья догадались по сапогам в воде

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В Пензенской области проводится проверка обстоятельств гибели 68-летнего жителя Каменского района.

Днем 15 апреля мужчина пропал во время рыбалки в селе Шуварда. Один из приятелей обнаружил в воде его сапоги. Знакомые рыбака попытались найти его самостоятельно, но безуспешно. После этого они сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Днем 16 апреля сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра обнаружили погибшего. Водолазы подняли его тело на берег и передали правоохранителям.

При осмотре трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление призывает быть осторожнее и не выходить на лед: в связи с установлением теплой погоды это опасно для жизни», - обращается к жителям Пензенской области старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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