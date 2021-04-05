В Пензе пенсионер заперся в котельной, включил газ и стал угрожать

05.04.2021 | 09:48

В Пензе задержали 69-летнего разбушевавшегося горожанина, который 2 апреля, будучи пьяным, заперся в котельной на территории частного дома на улице Марата и включил газ.

Сообщение об этом поступило в Росгвардию около 13:00. В правоохранительные органы обратилась бывшая супруга горожанина. По ее словам, забаррикадировавшись и открыв газовый вентиль, мужчина стал угрожать, что «совершит противоправные действия».

Женщина рассказала, что на протяжении нескольких последних дней он выпивал.

«Сотрудники Росгвардии попытались убедить гражданина открыть дверь и не совершать необдуманных поступков, но мужчина не слушал. Росгвардейцы вскрыли дверь», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец попытался оказать сопротивление и набросился на росгвардейцев с монтировкой, но на него быстро надели наручники.

«Для обследования жилого помещения были вызваны сотрудники группы разминирования ОМОН и другие экстренные службы», - уточнили в пресс-службе.