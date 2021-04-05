Происшествия

В Пензе пенсионер заперся в котельной, включил газ и стал угрожать

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В Пензе задержали 69-летнего разбушевавшегося горожанина, который 2 апреля, будучи пьяным, заперся в котельной на территории частного дома на улице Марата и включил газ.

Сообщение об этом поступило в Росгвардию около 13:00. В правоохранительные органы обратилась бывшая супруга горожанина. По ее словам, забаррикадировавшись и открыв газовый вентиль, мужчина стал угрожать, что «совершит противоправные действия».

Женщина рассказала, что на протяжении нескольких последних дней он выпивал.

«Сотрудники Росгвардии попытались убедить гражданина открыть дверь и не совершать необдуманных поступков, но мужчина не слушал. Росгвардейцы вскрыли дверь», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец попытался оказать сопротивление и набросился на росгвардейцев с монтировкой, но на него быстро надели наручники.

«Для обследования жилого помещения были вызваны сотрудники группы разминирования ОМОН и другие экстренные службы», - уточнили в пресс-службе.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Работающий пенсионер не получил индексацию пенсии? Не а?

Гость||

Гость писал(a):

Работающий пенсионер не получил индексацию
Иногда белочка - это просто белочка.

Гость||

Надо было к забору наручниками приковать и штаны с него снять 3 ха-ха

Гость||

70 лет, ума нет... У кого-то мудрость приходит с возрастом, а у кого-то возраст приходит один. Ну или с белочкой, как в этом случае.

Гость||

Довели пенсионера. Скоро полно таких будет. Только так к властям достучаться можно. Пенсию на 2% повысят, а цены в 2 раза. И В ЭТО В НАШЕЙ ГОРДОЙ СТРАНЕ.

Гость||

Гость писал(a):

Довели пенсионера. Скоро полно таких
Допьёшься - обязательно будешь

Гость||

Гость писал(a):

Пенсию на 2% повысят, а цены в 2 раза. И В ЭТО В НАШЕЙ
Тебе дураку, чего не хватает то?

Гость||

люди зверебт

Гость||

И овцы целы и волки сыты. Молодцы ребята это не Мытищи где разбомбили дворец построенный на века. Проявили умение.

Гость||

Гость писал(a):

И овцы целы и волки сыты. Молодцы ребята это не Мытищи где разбомбили дворец
Разбомбили и хорошо, правильно. А что?

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы ребята это не Мытищи где разбомбили дворец построенный на века.
В Мытищи рэмбо был вооружён до зубов,открыл стрельбу,а наш што ?-сидел тихо мирно,вот его и взяли с пустыми руками,и без ущерба.

Имя: Гость
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