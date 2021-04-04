В Пензенской области от COVID-19 умерли двое мужчин и женщина

04.04.2021 | 09:50

В субботу, 3 апреля, оперативный штаб Пензенской области сообщил еще о трех летальных исходах среди зараженных коронавирусом жителей региона.

Это двое мужчин 1948 и 1950 года рождения и женщина 1940-го.

Первый из мужчин страдал такими сопутствующими заболеваниями, как атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца: диффузная атрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, постинфарктный кардиосклероз.

У второго пациента, помимо всего вышеперечисленного, были также хронический атрофический гастрит с множественными эрозиями, хронический индуративный панкреатит, липоматоз поджелудочной железы, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз.

У женщины зарегистрировали хроническую ишемическую болезнь сердца (интерстициальный миокардиальный фиброз), аритмию, атеросклероз коронарных артерий, индурацию легких, печени, почек, селезенки, атеросклероз аорты, артериальную гипертензию, ожирение второй степени, прогрессирующую сердечную недостаточность: асцит, мускатный цирроз печени.

Во всех трех случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19, по официальным данным, унес жизни 543 жителей Пензенской области.

В тот же день из больниц были выписаны 158 человек. Общее число выздоровевших достигло 39 433.